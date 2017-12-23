Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области пополнили консолидированный бюджет РФ на 46,2 млрд. рублей за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

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По данным ведомства, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 12,1 млрд. рублей, налога на добавленную стоимость (НДС) — 10,6 млрд. рублей, налога на прибыль и акцизов — по 7 млрд. рублей, на имущество организаций — 3,1 млрд. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 2,3 млрд. рублей, а также транспортного — 1,2 млрд. рублей и земельного — 0,9 млрд. рублей.

Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по ноябрь 2017 года составили 32,2 млрд. рублей, что на 8% больше уровня прошлого года.