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Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей

15:51 | 23.12.2017 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2017. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области пополнили консолидированный бюджет РФ на 46,2 млрд. рублей за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

Пензенские налогоплательщики пополнили консолидированный бюджет РФ на 46 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 12,1 млрд. рублей, налога на добавленную стоимость (НДС) — 10,6 млрд. рублей, налога на прибыль и акцизов — по 7 млрд. рублей, на имущество организаций — 3,1 млрд. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 2,3 млрд. рублей, а также транспортного — 1,2 млрд. рублей и земельного — 0,9 млрд. рублей.

Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по ноябрь 2017 года составили 32,2 млрд. рублей, что на 8% больше уровня прошлого года.
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