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Белозерцев предложил мотивировать районные власти на борьбу с нелегальным алкоголем

10:02 | 25.12.2017 | Экономика

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил учитывать успехи муниципальных районов в борьбе с нелегальным алкоголем при выделении денежных средств на сбалансированность бюджета.

Белозерцев предложил мотивировать районные власти на борьбу с нелегальным алкоголем

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выявили 10 таких точек — минус 600 тыс. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 25 декабря.

Глава региона пояснил, что лицензия на реализацию алкоголя стоит около 60 тыс. рублей, поэтому легко посчитать, сколько регион недополучает средств из-за недобросовестных предпринимателей и плохо организованной работы по противодействию обороту алкогольной продукции без лицензии.

Иван Белозерцев добавил, что, исходя из этих соображений, можно подумать о премировании тех районов, которые наиболее успешно борются с нелегальной торговлей спиртным.
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