В Пензу поступили банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей Экономика

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей, которые введены в обращение с 12 октября 2017 года, поступили в Пензу. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Банка России Роман Тюняев.

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Он напомнил, что символы для них были выбраны по итогам общероссийского голосования, в результате первыми новые банкноты получили города-победители — Севастополь и Владивосток; а также Москва, Хабаровск и Симферополь.

«Банкноты 200 и 2 тыс. рублей — законное средство платежей, которое обязательно к приему на всей территории Российской Федерации: во всех магазинах и предприятиях торгово-сервисного обслуживания. Хочу обратить внимание, что данные банкноты не являются памятными и коллекционными. Их выпуск в обращение Банком России будет производиться по мере потребности наличного оборота», — пояснил заместитель управляющего.

Роман Тюняев особо обратил внимание на то, что приобретение банкнот по цене выше номинала является нецелесообразным.

Он отметил, что введение в обращение любой новой купюры требует настройки банкоматов и кассового оборудования, что занимает некоторое время.

«Подготовка нашего оборудования — банковского и кассового — началась заранее, а полномасштабная работа по его адаптации началась после 12 октября, когда участники рынка смогли получить «живые» купюры. Это соответствует мировой практике, так как банкноты разрабатываются в режиме строгой секретности, что делается для противодействия фальшивомонетничеству», — подчеркнул представитель подразделения Банка России.

Роман Тюняев высказал мнение, что появление банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей существенно облегчит порядок расчетов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда требуется совершить покупку без сдачи на сумму 4 тыс. 900 рублей. Раньше для этого требовалось минимум девять купюр: четыре по 1 тыс. рублей, одна — 500 рублей и четыре — по 100 рублей, а сейчас нужно пять: две по 2 тыс. рублей, две 200-рублевые и одна номиналом 500 рублей.

На банкноте номиналом 200 рублей основной цвет — зеленый. На купюре размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — памятник затопленным кораблям, на оборотной — государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что должно обеспечить ее высокую износостойкость и продлить срок жизни в обращении.

Банкнота номиналом 2 тыс. рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На купюре изображены символы Дальнего Востока: на лицевой стороне — мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.

Символ рубля на новых банкнотах появляется в нескольких местах — на защитной нити и в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах, и обладают ощутимым рельефом.

Впервые на обеих банкнотах размещен герб страны, а не эмблема Банка России.

На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу ЦБ РФ с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.