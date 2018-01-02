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В Пензенской области сокращается количество зарегистрированных ООО

11:59 | 02.01.2018 | Экономика

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Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Более 670 обществ с ограниченной ответственностью (ООО), зарегистрированных ранее на территории Пензенской области, перестали существовать в период с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области сокращается количество зарегистрированных ООО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их количество за год уменьшилось на 3,6% — с 18 тыс. 845 до 18 тыс. 172.

Среди других организационно-правовых форм максимальное сокращение наблюдается в рядах производственных кооперативов, за исключением сельскохозяйственных. Их осталось лишь 78,8% от уровня 2016 года — 108 вместо 137.

Что касается сельскохозяйственных производственных кооперативов, то официально продолжают существовать лишь 83,2% от прежнего количества — 89 вместо 107.

Помимо этого, в Пензенской области заметно уменьшилось количество публичных акционерных обществ (ПАО) — на 19,8% — со 177 до 142, а также непубличных — на 5,6% — с 289 до 273.

Общественных организаций стало меньше на 2,7% — их осталось 872 вместо прежних 896.

В целом рост наблюдается лишь по двум организационно-правовым формам.

Так, число автономных некоммерческих организаций (АНО) выросло на 7,3% — со 137 до 147.

Кроме того, в Пензенской области стало больше религиозных организаций. Их количество с декабря 2016 года выросло на 1,7% — с 530 до 539.
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