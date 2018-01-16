В Пензенской области вклад МСП в ВРП превысил 30% Экономика

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в формирование валового регионального продукта (ВРП) превысил в Пензенской области 30% по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

Фото: Econom.pnzreg.ru

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в Пензенской области в прошлом году осуществляли деятельность более 47 тыс. субъектов МСП.

Структурно в секторе малого и среднего предпринимательства региона преобладает микробизнес — 95,4%, более чем на 2/3 формируемый индивидуальными предпринимателями.

При этом за 2017 год было вновь создано более 7 тыс. субъектов МСП.

Согласно официальным данным, сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость 20% работающего населения в регионе.

Оборот субъектов МСП за девять месяцев 2017 года составил более 100 млрд. рублей, что выше уровня аналогичного периода предыдущего года более чем на 27%.