Белозерцев обсудил с директорами заводов Железнодорожного района итоги работы за 2017 год Экономика

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Подведение итогов работы за 2017 год и обсуждение планов на ближайшую перспективу стали главными темами встречи губернатора Ивана Белозерцева с директорами предприятий, расположенных в Железнодорожном районе Пензы, которая состоялась в правительстве региона в пятницу, 19 января.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, глава региона отметил успехи ОАО «Маяк».

«В Железнодорожном районе и в целом в нашем регионе по финансовым показателям ОАО «Маяк» является лидером. При численности работников в 1,5 тыс. человек у вас высокий объем производства продукции», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что предприятие является примером для других в части оплаты труда — средняя зарплата здесь составляет примерно 40 тыс. рублей.

В свою очередь генеральный директор ПАО «Биосинтез» Дмитрий Болдов, информируя губернатора о результатах работы, сообщил, что в 2017 году был проведен детальный аудит эффективности производства и последующая его оптимизация, а на 2018-й запланирована модернизация оборудования.

Также на встрече были рассмотрены итоги деятельности ряда других предприятий.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в завершение Иван Белозерцев поблагодарил руководителей за эффективную работу, выразив готовность оказывать в дальнейшем необходимую поддержку.