В бюджет Пензы предложено заложить расходы на территорию у собора и площадь Ленина Экономика

Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина представила изменения, которые предлагается внести в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе внеочередного заседания постоянной комиссии гордумы по бюджету, состоявшегося в пятницу, 19 января, она сообщила, что намечено уменьшить расходы на обеспечение резерва по погашению кредиторской задолженности на сумму 104,7 млн. рублей.

«Из этих средств 100 млн. рублей будет направлено на начало строительства насосной станции третьего подъема в микрорайоне Арбеково. На 3,2 млн. рублей будут увеличены бюджетные ассигнования на расходы на территорию, прилегающую к Спасскому кафедральному собору. Еще 1 млн рублей пойдет на расходы на капитальный ремонт набережной реки Суры, и 500 тыс. рублей запланировано направить на расходы по площади имени В.И. Ленина», — сказала она.

После этого глава города Валерий Савельев поинтересовался, связано ли выделение средств на насосную станцию с решением вопросов по завершению возведения проблемных объектов долевого строительства.

«В регионе существует программа по стимулированию личного строительства. Деньги на строительство станции выделяются из доли софинансирования города. Это позволит застройщикам высвободить деньги и направить их на строительство тех домов, где дольщики остались обманутыми», — цитирует Ольгу Завьялкину пресс-служба гордумы.