Число организаций в Пензенской области уменьшилось по итогам 2017 года на 2,5% Экономика

Пенза, 21 января 2018. PenzaNews. Число организаций в Пензенской области по итогам 2017 года уменьшилось с 26 тыс. 526 до 25 тыс. 871, то есть на 655 единиц, что составляет 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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При этом негативная тенденция наблюдается по большинству организационно-правовых форм.

Наиболее распространенной из них являются общества с ограниченной ответственностью (ООО). Если на 1 января 2017 года их насчитывалось 18 тыс. 437, то к 1 января 2018-го стало 18 тыс. 202 — на 235 единиц меньше, или на 1,3%.

Значительное уменьшение наблюдается среди кооперативов: производственных, количество которых сократилось на 19,5% со 133 до 107; сельскохозяйственных потребительских — на 18,2% с 735 до 596; а также сельскохозяйственных производственных — на 12,7% со 102 до 89.

Также в Пензенской области стало меньше учреждений — 2 тыс. 263 вместо 2 тыс. 282 (-0,8%).

Согласно актуальным данным, в регионе насчитывается 868 общественных организаций, что на 2,7% меньше уровня начала 2017 года; 99 ассоциаций и союзов (-2,9%) и 157 фондов (-10,8%).

Рост наблюдается лишь по двум организационно-правовым формам.

Так, в Пензенской области число религиозных организаций увеличилось с 530 до 539, или на 1,7%.

Кроме того, в регионе стало больше автономных некоммерческих организаций (АНО) — 147 вместо 140, увеличение составило 5%.