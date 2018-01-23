«Дамате» выпустила линейку котлет для бургеров «Индилайт» Экономика

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», имеющая производственные площади в Пензенской области, вывела на рынок новую линейку полуфабрикатов под брендом «Индилайт» — котлеты для бургеров «Индибургер».

Фото: Acdamate.com

Их ассортимент насчитывает четыре вида с разными вкусами — классический, барбекю, пикантный и «Бургер из индейки».

Продуктовая линейка «Индибургеров» разработана специалистами «Дамате» с целью привлечения более молодой аудитории.

Как отмечают в компании, продукция отличается высоким качеством — в состав котлет входят рубленый фарш из бедра идейки и натуральные специи.

«Индибургеры» можно приобрести в гипермаркетах «Ашан», супермаркетах «Смартори» и интернет-магазине Ozon.ru. В ближайших планах — поставки в другие крупные торговые сети.

В поддержку выхода новой линейки котлет планируется запустить рекламную кампанию на федеральных телеканалах, а также проводить промоакции и дегустации в точках продаж.

Как подчеркнула директор по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко, рост потребления бургеров является трендом рынка.

«Бургеры перестали быть просто фастфудом, а стали полноценным блюдом, предоставляющим самые широкие возможности для кулинарных экспериментов. У потребителя появилась возможность самостоятельно сделать полезный бургер из диетического мяса индейки «Индилайт». Это полезная альтернатива для тех, кто следит за фигурой и не употребляет красное мясо», — пояснила она.

В целом ассортиментная линейка продукции из мяса индейки включает в себя более 300 наименований, большая часть которых реализуется в охлажденном виде. При этом «Дамате» постоянно работает над расширением ассортимента , а также внедрением новых упаковочных решений и технологий, отвечающих потребительским предпочтениям.

Группа компаний « Дамате » — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленные мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составит 41 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 300 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone построила молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность крупнейший в Сибири комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.