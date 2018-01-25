В Пензе лучшие выпускники получат работу и финансовую поддержку из бюджета Экономика

Пенза, 25 января 2018. PenzaNews. Правительство Пензенской области совместно с рядом предприятий запустит региональный проект по поддержке молодых кадров. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Пока еще не придумано для него название, но работать он начнет уже в этом году. Цель его — помочь выпускникам средних и высших учебных заведений реализовываться как специалистам, чтобы наша одаренная молодежь не покидала родных мест в поиске наибольшего заработка», — сказал он в ходе церемонии чествования талантливой молодежи в четверг, 25 января.

По словам главы региона, с 2018 года будет проводиться конкурс среди студентов-выпускников.

«25 победителей этого регионального конкурса получат возможность выбора места трудоустройства на одном из пензенских производств или учреждений по специальности. В первую очередь это касается представителей инженерно-технических специальностей. При этом из бюджета области они будут получать в течение года, например, по 20 тыс. рублей. Предприятие должно выплачивать такому специалисту зарплату не ниже средней по экономике региона», — пояснил Иван Белозерцев.

Он добавил, что спустя год зарекомендовавшие себя молодые специалисты должны начать получать повышенную зарплату от работодателя, а поддержка за счет регионального бюджета будет оказываться новым выпускникам, сообщает пресс-служба облправительства.