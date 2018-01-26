«Круг-2000» успешно прошел испытания на соответствие техтребованиям ПАО «Газпром нефть» Экономика

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Программно-технический комплекс «Круг-2000» успешно прошел испытания на соответствие техническим требованиям ПАО «Газпром нефть» к автоматизированным системам управления объектами нефтепереработки на площадке технопарка омской компании «Автоматика-сервис». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте пензенской научно-производственной фирмы «Круг».

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В отчете тестирования программно-технический комплекс квалифицирован как база для построения надежных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

«Подтвержденные возможности функций резервирования, а также соответствие требованиям функциональной безопасности по уровню SIL3 позволяют применить ПТК «Круг-2000» в качестве систем РСУ и ПАЗ для автоматизации опасных производств с непрерывным ведением технологического процесса предприятий ПАО «Газпром нефть», — говорится в документе.

Как отмечается в пресс-релизе компании, с 1992 года силами НПФ «Круг» введено в эксплуатацию более 750 АСУ ТП в различных отраслях.

«Накопленный опыт внедрений систем автоматизации в нефтеперерабатывающей промышленности позволил создать ряд типовых технических решений. Данные решения применены при создании автоматизированных систем, которые успешно функционируют на предприятиях ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнефть», АО «Газпромнефть-Аэро», ПАО «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», — добавляется в сообщении.