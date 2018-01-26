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Губернатор оценил производство цветной тротуарной плитки в Богословке

18:45 | 26.01.2018 | Экономика

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оценил новую производственную линию, запущенную на заводе вибропрессованных изделий Gudrok в селе Богословка, которая позволила наладить выпуск мелкоштучных бетонных изделий.

Губернатор оценил производство цветной тротуарной плитки в Богословке

Фото: Pnzreg.ru

Директор предприятия Денис Мишин проинформировал главу региона, что завод был создан в конце 2016 года, при этом инвестиционная стоимость проекта по производству вибропрессованной бетонной продукции составила 130 млн. рублей.

«Мы делаем дорожные бордюры, тротуарную плитку и стеновые блоки. Мы работаем на основе песка и цемента, добавляя мелкофракционный щебень, завезенный с Урала. Это повышает износостойкость продукции. Несколько контрактов на поставки уже заключено, но нам хотелось бы наращивать объемы», — сказал руководитель завода.

Как отметил глава регионального Минстроя Александр Гришаев, который также принял участие в рабочем выезде на предприятие, в этом году в Пензенской области запланированы масштабные работы по благоустройству и дорожному строительству, поэтому имеется большая потребность в тротуарной плитке и бордюрном камне.

В свою очередь губернатор добавил, что пензенская продукция не должна уступать по качеству аналогам из других регионов.

«Заявляйтесь на торги. Если ваша продукция соответствует всем предъявляемым нормативным требованиям, она будет пользоваться спросом», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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