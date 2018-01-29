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«ЦеСИС НИКИРЭТ» проведет конференцию о тенденциях на рынке систем безопасности

16:12 | 29.01.2018 | Экономика

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. VIII международная научно-практическая конференция проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций на тему «Современные тенденции рынка систем безопасности. Концептуальный подход к решению задач» пройдет в Пензе на базе ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» 5 и 6 марта.

«ЦеСИС НИКИРЭТ» проведет конференцию о тенденциях на рынке систем безопасности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что на мероприятии выступят разработчики предприятий, входящих в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», в том числе специалисты «ЦеСИС НИКИРЭТ», фирмы «Юмирс», а также «НИКИРЭТ» – филиала производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко.

Как отмечается в анонсе конференции, собравшиеся рассмотрят современные концепции построения систем безопасности объектов.

Кроме того, участники получат возможность познакомиться с производственной базой и новыми изделиями коллег.
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