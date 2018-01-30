«Молком» запустил в Пензе новую линию детского питания Экономика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») запустил новую линию по производству детского питания во вторник, 30 января.

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В ходе официальной церемонии, организованной по этому случаю, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил руководство предприятия за планомерное развитие производства.

«Очень важно, чтобы хорошее детское питание могло поставляться в школы и детсады», — отметил глава региона.

В свою очередь генеральный директор управляющей компании «Дамате» Рашид Хайров сообщил, что с 2012 года в развитие пензенского «Молкома» было инвестировано более 1,5 млрд. рублей.

«Стоимость новой линии […] составляет 160 млн. рублей», — уточнил он.

Рашид Хайров особо обратил внимание на то, что производство детского питания налагает большую ответственность на коллектив комбината.

«Хочу еще раз подчеркнуть — девиз нашей компании: «Мы производим только то, чем кормим своих детей», — сказал он.

После запуска линии участники церемонии получили возможность оценить производственные мощности предприятия и качество новой продукции.

Как отметил Иван Белозерцев, детское питание от «Молкома» отличает «прекрасный вкус».

«Мне лично очень понравилось», — сказал губернатор.

Ожидается, что «Молком» будет производить на новой линии специализированные продукты диетического и лечебно-профилактического питания для детей в возрасте от восьми месяцев под собственным брендом «Мамалыш».

Первым продуктом, выведенным на рынок, стал бифилайф, который производится из молока высшего сорта, поставляемого компанией «Русмолко». Он предлагается покупателям в асептической упаковке — экологичной коробке из шестислойного картона объемом 200 мл с трубочкой.

На начальном этапе на новой линии будет выпускаться 7 тонн продукции в сутки. При этом прогнозируется рост до 15 тонн в сутки в течение шести месяцев с возможностью дальнейшего увеличения объемов производства.

Продукцию планируется реализовывать не только в Пензенской области, но и через крупные федеральные сети в Москве и Московской области.

Ранее «Молком» наладил производство творога для детей от шести месяцев. Он выпускается с 2013 года.