Пензенские налогоплательщики перечислили 51 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ Экономика

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 51,3 млрд. рублей по итогам 2017 года, что на 8,3% больше уровня предыдущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФНС России.

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По данным ведомства, в федеральный бюджет мобилизовано 15,6 млрд. рублей, что на 7,8% больше, чем за январь–декабрь 2016 года.

Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за 12 месяцев составили 35,7 млрд. рублей, что на 8,5% больше аналогичного периода предыдущего года, в том числе в региональный бюджет — 29,3 млрд. рублей (+8,4%), в местный — 6,5 млрд. рублей (+8,8%).

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 14 млрд. рублей, налога на добавленную стоимость (НДС) — 11,8 млрд. рублей, акцизов — 7,8 млрд. рублей, налога на прибыль — 7,5 млрд. рублей, налога на имущество организаций — 3,2 млрд рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 2,3 млрд. рублей, транспортного — 1,4 млрд. рублей, а также земельного налога — 1 млрд. рублей.