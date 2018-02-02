Лидером инвестрейтинга за IV квартал 2017 года стал Кузнецкий район Экономика

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Кузнецкий район стал лидером рейтинга городских округов и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата за ІV квартал 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики региона.

Фото: Econom.pnzreg.ru

По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на две строчки, заработав в сумме 89,4 балла.

Второе место занял Нижнеломовский район, у него 87,6 балла. Он улучшил свой результат сразу на 8 позиций.

На третьей строчке расположился Бессоновский район, у которого 82,2 балла. Он поднялся на одну строчку.

Заречный занял в рейтинге пятое место, Пенза — девятое, Кузнецк — 12-е.

При ранжировании муниципальных образований принимались в учет 35 факторов, которые коррелируют с показателями национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».