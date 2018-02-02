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Лидером инвестрейтинга за IV квартал 2017 года стал Кузнецкий район

17:15 | 02.02.2018 | Экономика

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Кузнецкий район стал лидером рейтинга городских округов и муниципальных районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата за ІV квартал 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономики региона.

Лидером инвестрейтинга за IV квартал 2017 года стал Кузнецкий район

Фото: Econom.pnzreg.ru

По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на две строчки, заработав в сумме 89,4 балла.

Второе место занял Нижнеломовский район, у него 87,6 балла. Он улучшил свой результат сразу на 8 позиций.

На третьей строчке расположился Бессоновский район, у которого 82,2 балла. Он поднялся на одну строчку.

Заречный занял в рейтинге пятое место, Пенза — девятое, Кузнецк — 12-е.

При ранжировании муниципальных образований принимались в учет 35 факторов, которые коррелируют с показателями национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и приоритетным проектом «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
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