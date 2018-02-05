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Задолженность по зарплате в Пензенской области на начало 2018 года составила 5 млн. рублей

15:28 | 05.02.2018 | Экономика

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Суммарная задолженность по зарплате в Пензенской области на 1 января 2018 года составила 5 млн. рублей. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Задолженность по зарплате в Пензенской области на начало 2018 года составила 5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задолженность у двух предприятий. Это ПКБМ [«Пензенское конструкторское бюро моделирования»] — 3,4 млн. рублей и МУП «БТИ» Нижнеломовского района — 1,6 млн. рублей», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 5 февраля.

Максим Уханов добавил, что задолженность федерального бюджета по этому направлению отсутствует.

«По задолженности по заработной плате Пензенская область находится на третьем месте среди регионов Приволжского федерального округа», — сказал глава Пензастата.

Как сообщается на сайте Росстата, по сведениям организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по зарплате на 1 января 2018 года составила 2 млрд. 487 млн. рублей. По сравнению с 1 декабря 2017 года она снизилась на 636 млн. рублей, или на 20,4%.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств составила на начало текущего года 2 млрд. 462 млн. рублей, или 99%.
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