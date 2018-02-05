EN
02:13:07 Вторник, 6 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенская область заняла восьмое место в ПФО по индексу промпроизводства за 2017 год

17:19 | 05.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла восьмое место в Приволжском федеральном округе по индексу промпроизводства, который составил за 2017 год 102,6% к уровню 2016-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Пензенская область заняла восьмое место в ПФО по индексу промпроизводства за 2017 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он сложился из четырех основных видов деятельности. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — это 82%, индекс к 2016 году составил 103%. Наибольший рост индекса наблюдался на предприятиях по производству одежды — на 73,8% за счет производства пензенской фабрики имени Клары Цеткин. На 29,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий за счет двух предприятий — «Очаково» и «Мегапласт», — сообщил Максим Уханов в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 февраля.

Он добавил, что второй составляющей, доля которой равна 12,4%, является обеспечение электроэнергией, газом и паром — ее уменьшение составило 3,1% за счет снижения производства электроэнергии у компании «Т Плюс теплосеть Пенза».

«Следующий вид деятельности — это водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. Удельный вес данного показателя — 2,9%. Увеличение к 2016 году составило 11,9% за счет компании «Вторчермет НЛМК Юг». Четвертый показатель — добыча полезных ископаемых, доля которой — 2,7%. В 2017 году индекс по этому виду деятельности составил 87,8%. Снижение [произошло] за счет [сокращения объемов] добычи нефти и гравия», — сказал глава Пензастата.
Актуальное
Читайте также
В Пензе аспирант вуза подозревается в сбыте наркотиков В Пензенской области в зоне отключения электричества остается 21 населенный пункт — МЧС
Номинальные денежные доходы населения Пензенской области превысили за год 355 млрд. рублей В Пензенской области в 2017 году произведено сельхозпродукции на 87 млрд. рублей
Электроснабжение в Пензенской области восстанавливают более 30 бригад Житель Пензы приговорен к 15 годам колонии за насилие над падчерицей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама