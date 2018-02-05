Пензенская область заняла восьмое место в ПФО по индексу промпроизводства за 2017 год Экономика

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла восьмое место в Приволжском федеральном округе по индексу промпроизводства, который составил за 2017 год 102,6% к уровню 2016-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

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«Он сложился из четырех основных видов деятельности. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — это 82%, индекс к 2016 году составил 103%. Наибольший рост индекса наблюдался на предприятиях по производству одежды — на 73,8% за счет производства пензенской фабрики имени Клары Цеткин. На 29,9% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий за счет двух предприятий — «Очаково» и «Мегапласт», — сообщил Максим Уханов в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 5 февраля.

Он добавил, что второй составляющей, доля которой равна 12,4%, является обеспечение электроэнергией, газом и паром — ее уменьшение составило 3,1% за счет снижения производства электроэнергии у компании «Т Плюс теплосеть Пенза».

«Следующий вид деятельности — это водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. Удельный вес данного показателя — 2,9%. Увеличение к 2016 году составило 11,9% за счет компании «Вторчермет НЛМК Юг». Четвертый показатель — добыча полезных ископаемых, доля которой — 2,7%. В 2017 году индекс по этому виду деятельности составил 87,8%. Снижение [произошло] за счет [сокращения объемов] добычи нефти и гравия», — сказал глава Пензастата.