EN
14:10:39 Вторник, 6 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Годовой объем производства в пензенском технопарке «Рамеев» превысил 2,4 млрд. рублей

08:53 | 06.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Объем произведенной продукции резидентов пензенского технопарка высоких технологий «Рамеев» за 2017 год превысил 2,4 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Годовой объем производства в пензенском технопарке «Рамеев» превысил 2,4 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Это на 84% больше, чем в 2016 году, когда показатель равнялся 1,3 млрд. рублей.

Налоговые отчисления резидентов по итогам 2017 года составили 268 млн. 970 тыс. рублей, что в 2,3 раза превышает уровень 2016-го.

В настоящее время в технопарке осуществляют деятельность 38 резидентов.

За год штатная численность работников увеличилась с 1 тыс. 117 до 1 тыс. 447 человек. Дополнительно создано 330 новых рабочих мест.

Наиболее крупными резидентами технопарка являются шесть компаний. Среди них — ЗАО НПП «МедИнж», выпускающее высокотехнологичные медицинские изделия, ООО «Информационные бизнес-системы Пенза», которое является дочерним предприятием одного из ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения — компании «IBS», и ООО «ЭСВО», занимающееся производством авиационных тренажеров.

Также в число крупнейших резидентов вошли АО «Оператор электронного правительства», специализирующийся на реализации приоритетных проектов Пензенской области в сфере информационных технологий, ООО «Региональный компьютерный сервис», где разрабатывают ПО, воплощают IT-проекты и обслуживают аппаратные средства вычислительной техники, и ООО «Информационные системы Поволжья».
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе Россельхозбанк первым из банков приступил в 2018 году к льготному кредитованию АПК
Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного
В Пензенской области в 2017 году на 22 госпрограммы направили около 48 млрд. рублей Пензенские прокуроры выявили около 640 нарушений в сфере противодействия экстремизму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама