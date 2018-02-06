Годовой объем производства в пензенском технопарке «Рамеев» превысил 2,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Объем произведенной продукции резидентов пензенского технопарка высоких технологий «Рамеев» за 2017 год превысил 2,4 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

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Это на 84% больше, чем в 2016 году, когда показатель равнялся 1,3 млрд. рублей.

Налоговые отчисления резидентов по итогам 2017 года составили 268 млн. 970 тыс. рублей, что в 2,3 раза превышает уровень 2016-го.

В настоящее время в технопарке осуществляют деятельность 38 резидентов.

За год штатная численность работников увеличилась с 1 тыс. 117 до 1 тыс. 447 человек. Дополнительно создано 330 новых рабочих мест.

Наиболее крупными резидентами технопарка являются шесть компаний. Среди них — ЗАО НПП «МедИнж», выпускающее высокотехнологичные медицинские изделия, ООО «Информационные бизнес-системы Пенза», которое является дочерним предприятием одного из ведущих отечественных разработчиков программного обеспечения — компании «IBS», и ООО «ЭСВО», занимающееся производством авиационных тренажеров.

Также в число крупнейших резидентов вошли АО «Оператор электронного правительства», специализирующийся на реализации приоритетных проектов Пензенской области в сфере информационных технологий, ООО «Региональный компьютерный сервис», где разрабатывают ПО, воплощают IT-проекты и обслуживают аппаратные средства вычислительной техники, и ООО «Информационные системы Поволжья».