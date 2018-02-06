EN
14:10:23 Вторник, 6 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке «Продэкспо-2018»

13:44 | 06.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на XXV международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэспо-2018» в Москве.

Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке «Продэкспо-2018»

Фото: ООО «ЦКР»

По словам генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Михаила Ляшкова, на общем стенде под единым зонтичным брендом кластера выставлена продукция шести компаний, а еще семь кондитерских предприятий знакомят посетителей со своей работой на собственных стендах.

Он отметил, что «Союз пензенских кондитеров» традиционно представляет большое количество новинок, учитывающих современные предпочтения потребителей и тенденции на рынке.

«Так, компания «Диад» презентовала новый ассортимент злаковых печений, фабрика «Русский кондитер» — обогащенный витаминами жевательный мармелад, бековский пищекомбинат «Октябрь» — новые виды зефира, лукума и мармелада из натурального сырья. Интересом посетителей стенда кластера пользуется продукция российско-турецкой компании «Кайнак», выпускающей уникальную кондитерскую продукцию — восточные сладости», — уточнил Михаил Ляшков.

Кроме того, новинки также представили «Ванюшкины сладости», «Пензенская шоколадная компания», «Боса Нова», «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», «Мирослада», «Руспродукт», «Остров изобилия», «Славия» и «Унитрон».

Ожидается, что участие компаний кластера в международной выставке позволит им найти новых покупателей и расширить рынки сбыта как в России, так и за рубежом.

Выставочная экспозиция «Союза пензенских кондитеров» организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев обозначил приоритеты при планировании работ по ремонту дорог в Пензе Россельхозбанк первым из банков приступил в 2018 году к льготному кредитованию АПК
Алексей Шугуров назначен каменским межрайонным прокурором В Пензе посетитель магазина за две недели совершил шесть краж спиртного
В Пензенской области в 2017 году на 22 госпрограммы направили около 48 млрд. рублей Пензенские прокуроры выявили около 640 нарушений в сфере противодействия экстремизму
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама