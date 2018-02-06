Пензенский кондитерский кластер представил свою продукцию на выставке «Продэкспо-2018» Экономика

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на XXV международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэспо-2018» в Москве.

Фото: ООО «ЦКР»

По словам генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Михаила Ляшкова, на общем стенде под единым зонтичным брендом кластера выставлена продукция шести компаний, а еще семь кондитерских предприятий знакомят посетителей со своей работой на собственных стендах.

Он отметил, что «Союз пензенских кондитеров» традиционно представляет большое количество новинок, учитывающих современные предпочтения потребителей и тенденции на рынке.

«Так, компания «Диад» презентовала новый ассортимент злаковых печений, фабрика «Русский кондитер» — обогащенный витаминами жевательный мармелад, бековский пищекомбинат «Октябрь» — новые виды зефира, лукума и мармелада из натурального сырья. Интересом посетителей стенда кластера пользуется продукция российско-турецкой компании «Кайнак», выпускающей уникальную кондитерскую продукцию — восточные сладости», — уточнил Михаил Ляшков.

Кроме того, новинки также представили «Ванюшкины сладости», «Пензенская шоколадная компания», «Боса Нова», «Бессоновский комбинат хлебопродуктов», «Мирослада», «Руспродукт», «Остров изобилия», «Славия» и «Унитрон».

Ожидается, что участие компаний кластера в международной выставке позволит им найти новых покупателей и расширить рынки сбыта как в России, так и за рубежом.

Выставочная экспозиция «Союза пензенских кондитеров» организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.