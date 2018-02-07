В Пензе подвели итоги работы «Поручителя» за 2017 год Экономика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области обнародовало итоги деятельности акционерного общества «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» за 2017 год.

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Согласно представленным данным, всего было выдано 77 микрозаймов на сумму почти 140 млн. рублей. Это на 41% больше, чем годом ранее.

Объем выданных средств за 2017 год увеличился по сравнению с 2016-м в два раза, благодаря чему оказана поддержка 50 предпринимателям на сумму 499 млн. рублей. Это позволило привлечь в пять раз больше кредитных ресурсов на развитие бизнеса — 2,3 млрд. рублей вместо 470,7 млн. рублей в 2016 году.

В прошлом году уставной капитал «Поручителя» был увеличен почти на 50 млн рублей. В 2018 году на реализацию программ микрофинансирования и поручительства будет выделено еще 43 млн. рублей.