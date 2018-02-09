Сергей Зайцев призвал пензенских прокуроров обратить внимание на долги по госконтрактам Экономика

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев призвал сотрудников органов прокуратуры Пензенской области обратить внимание на проблему образования задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Повышенного внимания […] требуют вопросы соблюдения [...] законных интересов предпринимательского сообщества, в том числе по вопросам ликвидации задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам, размер которой на конец прошлого года составил почти 400 млн. рублей», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Сергей Зайцев добавил, что определенные меры по решению проблемы в регионе принимаются.

«Очень серьезные подвижки в этом вопросе уже есть», — отметил он.