Пензенская делегация посетит Италию с бизнес-миссией во втором полугодии 2018 года Экономика

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Италию с бизнес-миссией во втором полугодии 2018 года.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, планируется предпринять шаги по развитию сотрудничества в сферах швейного производства, выпуска велосипедов, мебели и фурнитуры для нее.

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области готовит паспорта проектов, которые можно реализовать с помощью создания на территории региона совместных итальяно-российских производств.

В 2017 году пензенская делегация уже посещала Италию. По результатам визита были налажены контакты с потенциальными партнерами.

На территории региона реализуется два крупных проекта с участием итальянского капитала: в сфере производства промышленного оборудования сотрудничают компания Telema и «Пензенский завод Телема Гино»; в строительстве — Simem и домостроительный комбинат «Бетониум».