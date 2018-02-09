EN
02:38:45 Суббота, 10 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензенская делегация посетит Италию с бизнес-миссией во втором полугодии 2018 года

15:40 | 09.02.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Италию с бизнес-миссией во втором полугодии 2018 года.

Пензенская делегация посетит Италию с бизнес-миссией во втором полугодии 2018 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, планируется предпринять шаги по развитию сотрудничества в сферах швейного производства, выпуска велосипедов, мебели и фурнитуры для нее.

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области готовит паспорта проектов, которые можно реализовать с помощью создания на территории региона совместных итальяно-российских производств.

В 2017 году пензенская делегация уже посещала Италию. По результатам визита были налажены контакты с потенциальными партнерами.

На территории региона реализуется два крупных проекта с участием итальянского капитала: в сфере производства промышленного оборудования сотрудничают компания Telema и «Пензенский завод Телема Гино»; в строительстве — Simem и домостроительный комбинат «Бетониум».
Актуальное
Читайте также
Наталья Канцерова назвала проблему дольщиков значимой для Пензенской области Неделя НКО стартует в Пензенской области 12 февраля
Назрела острая необходимость в принятии программ расселения аварийного жилья — Канцерова В Пензе водителя грузовика будут судить за ДТП, в котором пострадала женщина
Жительница Пензы лишилась около 30 тыс. рублей после переписки в соцсети В роддоме Пензы стали получать результаты анализов в разы быстрее
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама