В Пензенской области увеличены ставки налога на игорный бизнес Экономика

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий увеличение размера ставок по налогу на игорный бизнес, принят в ходе 6-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 15 февраля.

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Представляя его депутатам, министр экономики региона Сергей Капралов пояснил, что изменения обусловлены необходимостью приведения регионального налогового законодательства в соответствие с федеральным.

«В конце 2017 года [были] приняты поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в два раза повышены размеры ставок по налогу на игорный бизнес, а также введены новые объекты налогообложения — процессинговые центры интерактивных ставок букмекерской конторы и тотализатора», — сказал он.

По словам министра, в настоящее время в Пензенской области из всех объектов игорного бизнеса зарегистрированы только пункты приема ставок букмекерских контор в количестве 37 единиц.

«По оценке, дополнительные поступления налога на игорный бизнес от принятия данного законопроекта в 2018 составят 2,6 млн. рублей», — добавил Сергей Капралов.

Согласно тексту законопроекта, который размещен на сайте регионального парламента, в Пензенской области установлены следующие ставки по налогу на игорный бизнес: за один процессинговый центр букмекерской конторы или тотализатора — 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок тотaлизатора или букмекерской конторы — 3 млн. рублей, за один пункт приема ставок тотализатора или букмекерской конторы — 14 тыс. рублей.

Данный закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.