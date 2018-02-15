Пензенское «Эксплуатационное предприятие» включено в план приватизации Экономика

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. ООО «Эксплуатационное предприятие», которое было создано в Пензе 25 декабря 2017 года путем преобразования одноименного ГУПа, включено в прогнозный план приватизации на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Соответствующее решение принято в ходе 6-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 15 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предлагается дополнить [прогнозный план приватизации] 100-процентной долей участия в ООО «Эксплуатационное предприятие». Делается это с целью пополнения доходной части бюджета Пензенской области», — сказал начальник департамента госимущества Пензенской области Михаил Кудинов, представляя соответствующий законопроект.

Он добавил, что планируется получить дополнительный доход в размере около 48 млн. рублей.

«При торгах будет уточнена эта сумма», — отметил руководитель ведомства.

В результате закон был принят большинством голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, опубликованной на сайте регионального парламента, уставный капитал ООО «Эксплуатационное предприятие» составляет 48 млн. 430 тыс. 890 рублей. В его состав вошли непpофильные активы ГУП «Областная газоэнергетическая компания» — земельные участки, здания и сооружения, в том числе автостоянки.

Согласно ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Эксплуатационное предприятие» является Алексей Наумов.