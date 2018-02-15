Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на 521 млн. рублей Экономика

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на сумму 521 млн. рублей за период с января по декабрь 2017 года. Об этом сообщил руководитель органа внешнего государственного финансового контроля Михаил Макаров.

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«Всего в 2017 году проверками [было] охвачено 11 органов исполнительной власти области, девять государственных учреждений и 40 органов местного самоуправления со структурными подразделениями», — сказал он, выступая с отчетом о деятельности Счетной палаты за прошлый год в ходе 6-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 15 февраля.

Михаил Макаров добавил, что по результатам проверок было составлено 69 актов, из них 17 — по встречным проверкам.