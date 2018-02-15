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Михаил Макаров сообщил о результатах проверки «ЦКТ» и «ПРФПИ»

18:37 | 15.02.2018 | Экономика

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Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Отсутствие реального портфеля инновационных проектов с прямым участием АО «Центр коммерциализации технологий» («ЦКТ») выявлено в ходе проверки организации, проведенной Счетной палатой Пензенской области. Об этом сообщил руководитель органа внешнего государственного финансового контроля Михаил Макаров, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год в ходе 6-й очередной сессии Заксобрания региона в четверг, 15 февраля.

Михаил Макаров сообщил о результатах проверки «ЦКТ» и «ПРФПИ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он также прокомментировал результаты работы АО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» («ПРФПИ»).

«В акционерном обществе «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» сделан вывод, что бюджетные вложения в предприятие, к сожалению, безрезультатны, так как из 13 малых предприятий 11 инвестиционных договоров не работают», — сказал Михаил Макаров.

«Центр коммерциализации технологий» учрежден в Пензе в 2011 году.

На сайте организации отмечается, что «ЦКТ» как один из ключевых элементов региональной инновационной инфраструктуры призван способствовать трансферу технологий.

Согласно данным ЕГРЮЛ, «ЦКТ» находится в технопарке высоких технологий «Рамеев» на улице Нейтральной в Пензе. Генеральным директором является Алексей Вержбицкий, который летом 2017 года сменил на этом посту Дмитрия Гайнуллина. В качестве основного вида деятельности организации указана механическая обработка металлических изделий.

«Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» был учрежден в Пензе в 2008 году с целью стимулирования научной и изобретательской деятельности, выявления инновационных проектов, представляющих интерес для инвесторов, а также содействия созданию новых малых предприятий.

Как поясняется на сайте департамента госимущества Пензенской области, «ПРФПИ» в настоящее время деятельность не осуществляет — с 9 ноября 2017 года фонд находится в стадии ликвидации.

Руководителем ликвидационной комиссии является Зинаида Акимова.
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