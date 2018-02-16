Подписан меморандум о взаимодействии между пензенским правительством и Внешэкономбанком Экономика

Пенза, 16 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Сергей Горьков подписали меморандум о взаимодействии в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи в пятницу, 16 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, документ предполагает сохранение и укрепление партнерских отношений, усиление координации и взаимодействия сторон в области инвестиционной деятельности, развитие взаимовыгодного и эффективного сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе.

«У нас хорошая история взаимоотношений с Внешэкономбанком. При его финансовой поддержке построен завод «Азия Цемент» мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год. Сегодня загруженность этого завода составляет порядка 96%», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что регион рассчитывает на эффективное сотрудничество с банком, которое позволит создать новые рабочие места и обеспечить дальнейшее развитие бизнеса.