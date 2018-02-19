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Белозерцев предложил на следующем форуме в Сочи оформить стенд Пензенской области

12:50 | 19.02.2018 | Экономика

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил представить потенциал Пензенской области на выставочном стенде в рамках следующего Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Белозерцев предложил на следующем форуме в Сочи оформить стенд Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я считаю, что нам нужно на очередном форуме создавать стенд Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 февраля.

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Иван Белозерцев отметил, что это повлечет значительные расходы, которые, по его мнению, региональный бюджет может разделить с бизнесом.

Губернатор поручил председателю правительства региона Николаю Симонову проработать данный вопрос.

«Если мы делаем стенд, он должен быть одним из лучших, чтобы не было стыдно и он был привлекателен, интересен. Это продвижение Пензенского региона, наших возможностей, тем более многие иностранные делегации [приезжают]. У нас есть, что показать, что предложить иностранным инвесторам, которые принимают участие в этом форуме», — пояснил глава региона.
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