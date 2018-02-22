Компании пензенского кластера «Легпром» представили новинки на выставках в Москве Экономика

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский кластер легкой промышленности «Легпром», представили свою продукцию на двух международных выставках, которые проходят в московском «Экспоцентре».

Фото: ООО «ЦКР»

В рамках «CJF – Детская мода-2018. Весна» можно увидеть новинки из весенних коллекций одежды для детей.

Так, швейные предприятия «Алекс-М» и «Симфония стиля» знакомят посетителей с обновленными моделями школьной формы.

На стенде кластера представлены как классические, так и те, которые полностью отвечают тенденциям современной моды.

Фото: ООО «ЦКР»

ООО «Кузнецкая одежда плюс», а также предприниматели Вера Ильдейкина и Наталья Фролова, выпускающие продукцию под марками «Ilves» и «Fifland», представили верхнюю одежду для мальчиков и девочек из шерстяных и плащевых тканей. При подготовке к выставке коллекции были отшиты с использованием новых технологий и новейших материалов.

В международной выставке модной индустрии «СРМ – Collection Premiere Moscow. Весна» участвуют пензенские производители женского пальто и модных головных уборов.

В частности, швейное предприятие «Лакрой» и «ЛюксПерсона» привезли на мероприятие новые коллекции пальто. Особый интерес среди посетителей вызвали изделия из трикотажа крупной вязки.

Фото: ООО «ЦКР»

Кроме того, на собственном брендированном стенде представлены новинки женских пальто фабрики «Элегант».

В свою очередь компания «Модная шляпка» презентовала шляпы, кепи, беретки из жаккарда, каракуля, фетра, чешского велюра и кожи.

Выставочная экспозиция кластера «Легпром» организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома Пензенской области.

Участие в подобных мероприятиях в составе экспозиции кластера позволяет производителям найти покупателей и выйти на новые рынки сбыта России и зарубежья, что способствует сохранению и расширению швейных производств в регионе.