Оборот розничной торговли потребительскими товарами почти достиг 210 млрд. рублей Экономика

Пенза, 22 февраля 2018. PenzaNews. Оборот розничной торговли потребительскими товарами составил в Пензенской области по итогам 2017 года 209,8 млрд. рублей, что на 2% выше уровня предыдущего года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий реализовано на 96,7 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7% больше 2016 года. Непродовольственных товаров реализовано на 113 млрд. рублей, это 100,6% к уровню предыдущего года», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что оборот розничной торговли на душу населения составил свыше 156 тыс. рублей, в то время как в 2016 году он был меньше — чуть более 149 тыс. рублей.

«Оборот общественного питания сложился в объеме 9,9 млрд. рублей, или в сопоставимой оценке 101,7% к уровню 2016 года. Оборот общественного питания на одного жителя области составил 7,4 тыс. рублей, в 2016 году этот показатель равнялся 6,9 тыс. рублей», — сказали в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что торговлю Пензенской области представляют более 11 тыс. предприятий, в том числе 9 тыс. 698 стационарных объектов и 1 тыс. 858 НТО, а также работала 91 ярмарка.