Выставки «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» начнут работу в Пензе 27 февраля Экономика

Пенза, 23 февраля 2018. PenzaNews. Официальное открытие межрегиональных выставок «Продмаркет» и «Весенняя ярмарка» состоится в центре хореографического искусства Пензы в предстоящий вторник, 27 февраля.

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Их организатором является торгово-промышленная палата региона.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете выставок, на сегодняшний день о своем участии заявили более 60 компаний, причем более 30% из них из других регионов страны.

Наряду с новыми экспонентами свои товары услуги представят многолетние участники, в числе которых «Пензенская кондитерская фабрика», ППО «ЭВТ имени В.А. Ревунова», банк «Кузнецкий», птицефабрика «Васильевская», АО «Сельская здравница» и другие.

Запланированы дегустации. Также будет организована продуктами питания и товарами народного потребления по цене производителей.

Кроме того, будет производиться оценка качества продовольственных товаров с присуждением медалей «Продмаркет-2018».

Выставки завершат свою работу 2 марта.