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«МегаФон» запустил услуги для бизнеса «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн-продаж»

16:13 | 26.02.2018 | Экономика

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Пенза, 26 февраля 2018. PenzaNews. «МегаФон» предложил субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим на территории Пензенской области, новые автоматизированные правовые решения «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн-продаж».

«МегаФон» запустил услуги для бизнеса «Салон под ключ», «Розница+» и «Старт онлайн-продаж». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в их описании на сайте оператора, в рамках любой из данных услуг клиент в течение 24 часов получит все необходимые документы для открытия новой розничной точки, салона услуг или запуска интернет-магазина. Для этого понадобится только ИНН юридического лица.

Комплект бумаг будет заполнен в соответствии с федеральным и региональным законодательством — документы формируются автоматически при помощи специального программного обеспечения, при этом учитывается конкретная отрасль и местонахождение клиента. Также прилагается подробная инструкция с описанием дальнейших шагов.

Кроме того, при возникновении вопросов юристы «МегаФона» готовы дать совет.

Стоимость услуг «Салон под ключ» и «Розница+» составляет 15 тыс. рублей, а «Старт онлайн-продаж» — 5 тыс. рублей.

Для корпоративных клиентов предусмотрена скидка в размере 30%.

«LegalTech-решения от «МегаФона» помогают нашим клиентам, снимая с них рутинную нагрузку. Три новые услуги направлены на то, чтобы помочь бизнесу получить качественное и оперативное юридическое обслуживание «под ключ» без привлечения внешних консультантов и найма штатных юристов. Наши решения будут актуальны для владельцев бизнеса, которые планируют открывать новые офисы и хотят оптимизировать временные и человеческие ресурсы», — отметил директор по правовым вопросам «МегаФона» Сергей Переверзев.

По его словам, компания, анализируя потребности клиентов, которые хотят получать комплексы сервисов, трансформируется из телекоммуникационного оператора в поставщика инфраструктурных решений для бизнеса.

«В ноябре прошлого года мы уже запустили услугу «Анализ закупки за час». Б ближайших планах запуск еще нескольких услуг, которые дополнят линейку автоматизированных правовых решений», — цитирует Сергея Переверзева пресс-служба компании «МегаФон».
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