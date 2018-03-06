Пензенский губернатор потребовал погасить долги перед бизнесом Экономика

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав администраций городских округов и муниципальных районов принять все необходимые меры для погашения задолженности перед бизнесом за оказанные услуги и поставленные товары.

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«Бизнес строит школы, детские сады, ремонтирует дороги, благоустраивает дворы, оказывает множество различных услуг, а потом длительное время не может получить оплату по контрактам. Это недопустимо, поскольку является сдерживающим фактором в развитии малого и среднего бизнеса», — отметил он, выступая с ежегодным инвестпосланием в областной филармонии во вторник, 6 марта.

Глава региона поручил Минфину Пензенской области осуществлять постоянный контроль за задолженностью муниципальных образований перед бизнесом, а главам администраций городских округов и муниципальных районов — эффективнее планировать деятельность в сфере закупок.

«До конца 2018 года мы должны погасить просроченную кредитную задолженность», — поставил задачу Иван Белозерцев.