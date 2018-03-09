Пензенская область вошла в число энергодефицитных регионов Экономика

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область заняла 55 место в рейтинге регионов России по уровню энергодостаточности, составленном рейтинговым агентством « РИА Рейтинг » за 2017 год по материалам АО «Системный оператор ЕЭС».

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Согласно представленным данным, регион вошел в число субъектов РФ, которые произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем потребили. Дефицит составил 3,8 млрд. кВт/ч.

Самым энергодефицитным регионом по итогам 2017 года, как и прежде, стал столичный — Москва и Московская область, где потребление превысило собственное производство почти на 35,2 млрд. кВт/ч.

Также в конце списка расположились Краснодарский край с дефицитом 15,4 млрд. кВт/ч и Белгородская область — 14,9 млрд. кВт/ч.

Наиболее энергодостаточным регионом по итогам прошлого года оказалась Тверская область, где производство собственной электроэнергии превысило потребление примерно на 32,5 млрд. кВт/ч. Годом ранее Тверская область была второй, но в итоге она опередила Саратовскую, которая переместилась на строчку ниже — 29,3 млрд. кВт/ч.

Также в топ-5 вошли Курская область с профицитом 21 млрд. кВт/ч, Смоленская — 18,7 млрд. кВт/ч и Ростовская — 18,4 млрд. кВт/ч. Все регионы первой пятерки имеют на своей территории атомные электростанции.

По итогам 2016 года Пензенская область занимала в аналогичном рейтинге 54 строчку. Тогда энергодефицит составлял около 3,7 млрд. кВт/ч.