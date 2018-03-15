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Подписано соглашение о взаимодействии пензенского правительства с «Роскачеством»

17:20 | 15.03.2018 | Экономика

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Пенза, 15 марта 2018. PenzaNews. Пензенская область и автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество») договорились о взаимодействии.

Подписано соглашение о взаимодействии пензенского правительства с «Роскачеством»

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под соответствующим соглашением поставили губернатор Иван Белозерцев и руководитель организации Максим Протасов в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве в четверг, 15 марта.

По словам Максима Протасова, документ позволит усилить работу по нескольким направлениям.

«Региональное правительство может предлагать нашей организации для исследования те или иные товары, с качеством которых, возможно, существуют те или иные проблемы, также как и рекомендовать «изюминки» региона — отличные товары, которые, возможно, еще не очень хорошо известны во всех субъектах федерации», — пояснил он.

Помимо этого, стороны обсудили, какая местная продукция достойна попасть в исследования организации и при соответствии высоким стандартам получить знак качества.
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