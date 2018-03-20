Оштрафован глава мокшанской администрации Экономика

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Мокшанского района Пензенской области Николай Тихомиров оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение срока оплаты работ по муниципальному договору.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проведенной проверки было установлено, что муниципальное образование не исполнило своих обязательств по оплате в рамках заключенного в сентябре 2017 года с предпринимателем Олегом Бизяевым договора на проведение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков и изготовление межевых планов.

«Так, в нарушение условий договора и акта выполненных работ, оплата услуг предпринимателя была произведена за пределами предусмотренного срока и лишь в размере около 3% от суммы», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что к настоящему времени администрация района погасила задолженность по муниципальному договору.