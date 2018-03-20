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Оштрафован глава мокшанской администрации

17:55 | 20.03.2018 | Экономика

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Мокшанского района Пензенской области Николай Тихомиров оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение срока оплаты работ по муниципальному договору.

Оштрафован глава мокшанской администрации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проведенной проверки было установлено, что муниципальное образование не исполнило своих обязательств по оплате в рамках заключенного в сентябре 2017 года с предпринимателем Олегом Бизяевым договора на проведение работ по постановке на кадастровый учет земельных участков и изготовление межевых планов.

«Так, в нарушение условий договора и акта выполненных работ, оплата услуг предпринимателя была произведена за пределами предусмотренного срока и лишь в размере около 3% от суммы», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что к настоящему времени администрация района погасила задолженность по муниципальному договору.
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