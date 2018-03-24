EN
19:05:52 Суббота, 24 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
Фоторепортаж Голосование за проекты благоустройства в рамках программы по формированию комфортной среды. Пенза, 23 марта 2018 г.

В Пензе планируется утвердить инвестсоглашение с ООО «СМЦ»

13:04 | 24.03.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Проект закона «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «СМЦ» внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

В Пензе планируется утвердить инвестсоглашение с ООО «СМЦ»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке, предприятие обратилось за господдержкой в виде налоговых льгот с целью запуска домостроительного комбината «СМЦ» в Пензе.

Общая стоимость проекта составляет 710,5 млн. рублей, срок окупаемости — 9 лет: со II квартала 2017 года по I квартал 2026-го.

Как вновь созданное юрлицо, которое было зарегистрировано 5 февраля 2015 года, предприятие имеет право на снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет региона, на 4 процентных пункта; по налогу на имущество организаций — до 0%, а также на освобождение от уплаты транспортного налога.

Срок предоставления налоговых льгот составит 3 года с момента ввода объектов в эксплуатацию — со II квартала 2018 года по I квартал 2021 года. Их сумма за этот период достигнет примерно 38 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента ввода объектов в эксплуатацию по I квартал 2026 года оцениваются в 44 млн. рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «СМЦ» является производство изделий из бетона для использования в строительстве. Организация зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Строителей, 1Б.

Генеральным директором является Михаил Колпаков.

В качестве учредителя ООО «СМЦ» числится московское ООО «Арбековская застава».
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе КПРФ, ЛКСМ и «Левый фронт» выразили несогласие с результатами выборов Мэр Пензы пригрозил «Т Плюс» штрафами
В Пензе серийный вор задержан за кражи одежды из магазинов Группа чиновников во главе с мэром прогулялась по центру Пензы, где убирают снег
В Пензе активизированы работы по вывозу снега и прочистке ливневой канализации Под Пензой водителя такси заподозрили в краже забытого пассажиркой кошелька
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама