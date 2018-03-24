В Пензе планируется утвердить инвестсоглашение с ООО «СМЦ» Экономика

Пенза, 24 марта 2018. PenzaNews. Проект закона «Об утверждении инвестиционного соглашения между правительством Пензенской области и обществом с ограниченной ответственностью «СМЦ» внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается в пояснительной записке, предприятие обратилось за господдержкой в виде налоговых льгот с целью запуска домостроительного комбината «СМЦ» в Пензе.

Общая стоимость проекта составляет 710,5 млн. рублей, срок окупаемости — 9 лет: со II квартала 2017 года по I квартал 2026-го.

Как вновь созданное юрлицо, которое было зарегистрировано 5 февраля 2015 года, предприятие имеет право на снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет региона, на 4 процентных пункта; по налогу на имущество организаций — до 0%, а также на освобождение от уплаты транспортного налога.

Срок предоставления налоговых льгот составит 3 года с момента ввода объектов в эксплуатацию — со II квартала 2018 года по I квартал 2021 года. Их сумма за этот период достигнет примерно 38 млн. рублей.

При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области с момента ввода объектов в эксплуатацию по I квартал 2026 года оцениваются в 44 млн. рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «СМЦ» является производство изделий из бетона для использования в строительстве. Организация зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Строителей, 1Б.

Генеральным директором является Михаил Колпаков.

В качестве учредителя ООО «СМЦ» числится московское ООО «Арбековская застава».