Александр Гришаев упомянул проблему дольщиков в контексте развития строительного комплекса Экономика

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Ряд факторов, в числе которых проблема дольщиков, необходимо учитывать при планировании мероприятий по развитию строительного комплекса в Пензенской области в 2018 году. Такое мнение высказал глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«Мы потеряли одного из самых крупных наших застройщиков [ОАО «Пензастрой»], который всегда более 70 тыс. кв. метров вводил», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 26 марта.

Министр добавил, что теперь предстоит решить вопрос с проблемными домами.

«А это более 95 тыс. кв. метров по Пензе и по Пензенскому району», — сказал Александр Гришаев, пояснив при этом, что речь идет об объектах компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд».

Он также обратил внимание на то, что необходимо более оперативно решать вопросы о выдаче застройщикам исходно-разрешительной документации.

Кроме того, по словам министра, увеличить объемы ввода жилья можно за счет обеспечения соответствующих земельных участков коммуникациями.

В числе других актуальных в сложившихся условиях мер Александр Гришаев назвал повышение доступности ипотеки, в том числе за счет субсидирования процентной ставки.