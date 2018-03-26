EN
16:56:32 Понедельник, 26 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Александр Гришаев упомянул проблему дольщиков в контексте развития строительного комплекса

16:08 | 26.03.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Ряд факторов, в числе которых проблема дольщиков, необходимо учитывать при планировании мероприятий по развитию строительного комплекса в Пензенской области в 2018 году. Такое мнение высказал глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

Александр Гришаев упомянул проблему дольщиков в контексте развития строительного комплекса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы потеряли одного из самых крупных наших застройщиков [ОАО «Пензастрой»], который всегда более 70 тыс. кв. метров вводил», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 26 марта.

Министр добавил, что теперь предстоит решить вопрос с проблемными домами.

«А это более 95 тыс. кв. метров по Пензе и по Пензенскому району», — сказал Александр Гришаев, пояснив при этом, что речь идет об объектах компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд».

Он также обратил внимание на то, что необходимо более оперативно решать вопросы о выдаче застройщикам исходно-разрешительной документации.

Кроме того, по словам министра, увеличить объемы ввода жилья можно за счет обеспечения соответствующих земельных участков коммуникациями.

В числе других актуальных в сложившихся условиях мер Александр Гришаев назвал повышение доступности ипотеки, в том числе за счет субсидирования процентной ставки.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе возбуждено 17 уголовных дел в связи с работой «Центральной сберкассы» В Пензенской области около 200 объектов отремонтируют в рамках проекта «БКД»
Тротуарную плитку уложат в Пензе на площади 1 тыс. кв. метров Пензенские студенты-аграрии выбрали, где хотят работать
Энергетики закончат ремонт и благоустройство участков в Пензе до конца недели В Пензенской области 42 асфальтобетонных завода готовы к запуску
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама