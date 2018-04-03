«Круг» запустит в Пензе производство тренажеров для систем управления на опасных объектах Экономика

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Научно-производственная фирма «Круг», входящая в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», получила грант в размере 9 млн. рублей на организацию производства модульных тренажеров для систем управления объектами повышенной опасности.

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Как пояснил генеральный директор НПФ «Круг» Олег Прокопов, компания уже более 25 лет занимается производством систем автоматизации, в частности, для солезаводов, ТЭЦ, водоканалов, и за это время появилась потребность в обучении специалистов работе со сложными устройствами в условиях, максимально приближенных к реальным.

«Мы занимались научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами и в какой-то момент поняли, что готовы перейти к этапу коммерциализации того, что мы разработали. Мы подали заявку на конкурс, который так и называется «Коммерциализация», от Фонда содействия инновациям. Нам в этом очень помог «Центр кластерного развития» Пензенской области — грамотно составить заявку и подготовить бизнес-план», — сказал он.

По словам Олега Прокопова, в течение полугода компания направит средства гранта, полученного на условиях софинансирования, на создание участка для производства систем, состоящих из компьютеров, спецоборудования и программного обеспечения, а затем на их дальнейшее маркетинговое продвижение.

«Это будет стоять на реальной установке, подключенной к реальным исполнительным механизмам. Чтобы оператор не боялся и знал, как правильно управлять той же сушкой или турбиной, ему до этого нужно по идее в соседнем помещении свои знания получить — в условиях максимально приближенных», — отметил гендиректор фирмы.

Олег Прокопов сообщил, что для создания программного обеспечения будут использоваться сложные математические модели, построенные на основе протоколов течения процессов как в повседневной жизни.

Он пояснил, что тренажерные комплексы в тестовом режиме уже применяются на ТЭЦ в Башкирии — на обучение специалиста в среднем требуется около двух недель.

«Система будет оценивать их знания, правильность реакции, выставлять оценки. Дальше руководство будет уже принимать решение — повторять обучение, новых обучать и так далее», — добавил руководитель предприятия.

Олег Прокопов уточнил, что пока в год планируется производить около 10 модульных тренажерных комплексов, а затем это число может быть увеличено до 30, при этом аппараты будут универсальными — их смогут внедрять даже предприятия, на которых используется оборудование других производителей.

По его словам, стоимость одного тренажера будет начинаться от 5 млн. рублей, что значительно ниже, чем стоят зарубежные аналоги.

«Буквально вчера мы подали заявку на регистрацию торговой марки. Этот тренажерный комплекс будет называться «Тропа», — сказал гендиректор фирмы «Круг».