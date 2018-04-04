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Пензенская область увеличила объемы экспорта на 20%, импорта — почти на 63%

11:35 | 04.04.2018 | Экономика

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Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Объем экспорта продукции вырос в Пензенской области по итогам 2017 года на 20% — с 204 млн. долларов до 246 млн. долларов, импорта почти на 63% — со 157 млн. долларов до 256 млн. долларов. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Пензенская область увеличила объемы экспорта на 20%, импорта — почти на 63%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основными экспортируемыми товарами по-прежнему остаются машины, оборудование и транспортные средства — 27,2% от общего объема, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 26,%, металлы и изделия из них — 18,5%.

На территорию региона в основном ввозятся машины, оборудование и транспортные средства — 59,5%, продовольственные товары и сельхозсырье — 10,1%, металлы и изделия из них — 9,4%, а также продукция химической промышленности, каучук и резиновые изделия — 9%.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области, основными партнерами региона по экспорту являются Казахстан, Белоруссия и Латвия. В страны СНГ было вывезено более 53% от общего объема экспорта.

В Пензенскую область больше всего ввозят продукцию из Германии, Китая, Чехии и Белоруссии. Около 88% от общего объема импорта приходится на дальнее зарубежье.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за 2017 год составил более 502,5 млн. долларов, что на 38,6% больше прежнего уровня.
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