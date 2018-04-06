«МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице

В новое решение включено все, чтобы сразу начать работу в соответствии с требованиями закона №54-ФЗ — это онлайн-кассы для малого бизнеса от компании «Атол», фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru (ООО «Петер-сервис спецтехнологии»), а также SIM-карта со специальным тарифом за 100 рублей в месяц.
Подключение и настройку техники можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая идет в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты также могут обратиться к партнеру оператора мобильной связи компании «Про Сервис».
Как сообщает пресс-служба «МегаФона», стоимость зависит от модели кассы и составляет 16 тыс. 990 или 19 тыс. 990 рублей, при этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не требуется. В целом экономия при покупке коробочного решения, в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности, составляет около 20%, отмечается в пресс-релизе оператора.
Директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров пояснил, что компания видит перспективы в развитии рынка онлайн-касс.
«Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: «Где приобрести кассу?» Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется — кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине», — сказал он.
По словам директора оператора фискальных данных OFD.ru Антона Румянцева, летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж в связи с плановой заменой фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году, и вступлением в силу поправок в действующее законодательство.
«Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций», — подчеркнул он.
В свою очередь коммерческий директор компании «Атол» Оксана Колчина отметила, что в России сейчас зарегистрировано более 1,7 млн. онлайн-касс, а ФНС ежедневно фиксирует примерно 100 млн. операций в режиме реального времени.
«К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями, поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них. Доступно во всех смыслах: по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки. Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, которое мы разработали совместно с партнерами и которое будет возможно приобрести в розничной сети «МегаФона», — сказала она.
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