EN
16:20:14 Пятница, 6 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице

14:55 | 06.04.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. «МегаФон» запускает в продажу в своем интернет-магазине контрольно-кассовое оборудование, которое смогут приобрести в том числе жители Пензенской области.

«МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В новое решение включено все, чтобы сразу начать работу в соответствии с требованиями закона №54-ФЗ — это онлайн-кассы для малого бизнеса от компании «Атол», фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru (ООО «Петер-сервис спецтехнологии»), а также SIM-карта со специальным тарифом за 100 рублей в месяц.

Подключение и настройку техники можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая идет в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты также могут обратиться к партнеру оператора мобильной связи компании «Про Сервис».

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», стоимость зависит от модели кассы и составляет 16 тыс. 990 или 19 тыс. 990 рублей, при этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не требуется. В целом экономия при покупке коробочного решения, в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности, составляет около 20%, отмечается в пресс-релизе оператора.

Директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров пояснил, что компания видит перспективы в развитии рынка онлайн-касс.

«Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: «Где приобрести кассу?» Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется — кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине», — сказал он.

По словам директора оператора фискальных данных OFD.ru Антона Румянцева, летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж в связи с плановой заменой фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году, и вступлением в силу поправок в действующее законодательство.

«Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций», — подчеркнул он.

В свою очередь коммерческий директор компании «Атол» Оксана Колчина отметила, что в России сейчас зарегистрировано более 1,7 млн. онлайн-касс, а ФНС ежедневно фиксирует примерно 100 млн. операций в режиме реального времени.

«К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями, поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них. Доступно во всех смыслах: по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки. Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, которое мы разработали совместно с партнерами и которое будет возможно приобрести в розничной сети «МегаФона», — сказала она.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна» Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «М-Сити» в Кузнецке
Погибший при пожаре в Пачелме мужчина увлекался радиотехникой — СКР В теплице пензенской колонии собрали первый урожай огурцов
В Пензе установлен подозреваемый в автокражах, совершенных на пляже в 2017 году Алексей Дьяконов стал прокурором Городищенского района
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама