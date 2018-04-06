«МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице Экономика

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. «МегаФон» запускает в продажу в своем интернет-магазине контрольно-кассовое оборудование, которое смогут приобрести в том числе жители Пензенской области.

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В новое решение включено все, чтобы сразу начать работу в соответствии с требованиями закона №54-ФЗ — это онлайн-кассы для малого бизнеса от компании «Атол», фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru (ООО «Петер-сервис спецтехнологии»), а также SIM-карта со специальным тарифом за 100 рублей в месяц.

Подключение и настройку техники можно выполнить самостоятельно или с помощью инструкции, которая идет в комплекте. По вопросам работы с устройствами клиенты также могут обратиться к партнеру оператора мобильной связи компании «Про Сервис».

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», стоимость зависит от модели кассы и составляет 16 тыс. 990 или 19 тыс. 990 рублей, при этом цена является фиксированной, никаких дополнительных расходов не требуется. В целом экономия при покупке коробочного решения, в отличие от приобретения каждой из составных частей по отдельности, составляет около 20%, отмечается в пресс-релизе оператора.

Директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров пояснил, что компания видит перспективы в развитии рынка онлайн-касс.

«Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: «Где приобрести кассу?» Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется — кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине», — сказал он.

По словам директора оператора фискальных данных OFD.ru Антона Румянцева, летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж в связи с плановой заменой фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году, и вступлением в силу поправок в действующее законодательство.

«Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций», — подчеркнул он.

В свою очередь коммерческий директор компании «Атол» Оксана Колчина отметила, что в России сейчас зарегистрировано более 1,7 млн. онлайн-касс, а ФНС ежедневно фиксирует примерно 100 млн. операций в режиме реального времени.