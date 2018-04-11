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Маточное поголовье завезут на свиноводческий комплекс «Лопатинского бекона» в апреле

15:40 | 11.04.2018 | Экономика

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Пенза, 11 апреля 2018. PenzaNews. Завоз маточного поголовья на свиноводческий комплекс, строительство которого с 2016 года в Лопатинском районе Пензенской области ведет ООО «Лопатинский бекон», запланирован на вторую половину апреля. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Маточное поголовье завезут на свиноводческий комплекс «Лопатинского бекона» в апреле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект предусматривает вложение инвестиций в размере 750 млн. рублей. При этом комплекс будет рассчитан на 32 тыс. голов, в том числе 1 тыс. 260 свиноматок. Намечено выпускать 3,3 тыс. тонн живой массы свиней ежегодно.

Для обеспечения кормовой базы прежде всего запланировано сотрудничество с местными предприятиями.

В рамках инвестиционного проекта планируется создать 31 высокотехнологичное рабочее место.

Завершение строительных работ и сдача объекта запланированы на декабрь 2018 года.

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