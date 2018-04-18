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На пензенском «Маякпринте» запущена третья обойно-печатная линия

14:15 | 18.04.2018 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Третья обойно-печатная линия, произведенная немецкой компанией Herbert Olbrich GmbH Co. Kg., запущена на пензенском предприятии «Маякпринт», входящем в структуру холдинга «Маяк», в среду, 18 апреля.

На пензенском «Маякпринте» запущена третья обойно-печатная линия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил генеральный директор ОАО «Маяк» Василий Вдонин, она полностью обеспечена заказами на весь год.

«Это говорит о том, что наша служба маркетинга […] очень грамотно и своевременно разрабатывает новые дизайны, которые находят повышенный спрос. […] Что немаловажно, вся наша продукция обойная является импортозамещающей», — сказал глава предприятия.

Он отметил, что инвестиции в новую линию составили около 500 млн. рублей, и выразил уверенность, что эти средства окупятся.

«В мае–июне мы вводим в ротацию шестую бумагоделательную машину. Такой машины нет ни у кого — ни в Европе, ни в Америке. Это уникальная машина, наше пензенское ноу-хау», — сказал Василий Вдонин.

После этого право запустить новую линию было предоставлено губернатору Ивану Белозерцеву, Василию Вдонину и директору ООО «Маякпринт» Владимиру Голубеву.

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