Пензенский губернатор обсудил перспективы сотрудничества с главой концерна «Созвездие» Экономика

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Сотрудничество акционерного общества «Концерн «Созвездие» с высокотехнологичными предприятиями Пензенской области стало главной темой рабочей встречи главы компании Алексея Бочарова и губернатора Ивана Белозерцева, состоявшейся в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

Алексей Бочаров проинформировал Ивана Белозерцева о том, что организация предлагает промышленникам, в том числе представителям малого и среднего бизнеса, поддержку в сфере совершенствования системы управления производством, использования новейших разработок фундаментальной российской науки и продвижения продукции на экспорт.

В свою очередь глава региона отметил, что Пензенская область обладает потенциалом ускоренного развития наукоемких отраслей.

«Производственная база наших промышленных предприятий позволяет сегодня справляться с самыми сложными государственными задачами, конкурировать в непростых экономических условиях. У нас есть готовые площадки под организацию производств, действующие технопарки и индустриальные зоны. Мы готовы поддержать сотрудничество вашей компании с пензенскими предприятиями, которых заинтересует такое взаимодействие», — сказал он.

Стороны договорились о привлечении к процессу укрепления деловых контактов представителей научно-производственных объединений радиоэлектронного профиля и вузов, сообщает пресс-служба облправительства.