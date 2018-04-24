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Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 12,7 млрд. рублей

18:32 | 24.04.2018 | Экономика

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Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 12,7 млрд. рублей за период с января по март 2018 года, что на 3,2% больше уровня прошлого года. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 12,7 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным в ФНС, в федеральный бюджет мобилизовано 4,4 млрд. рублей, или на 6,6% больше, чем за январь–март 2017 года.

Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области составили 8,3 млрд. рублей (+1,5%), в том числе в региональный бюджет — 6,8 млрд. рублей (+0,3%), в местные — 1,4 млрд. рублей (+7,9%).

Основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 3,3 млрд. рублей, на добавленную стоимость (НДС) — 3,3 млрд. рублей, на прибыль — 2,3 млрд. рублей, акцизов — 1,8 млрд. рублей, налога на имущество организаций — 625,6 млн. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 536 млн. рублей, транспортного — 137,6 млн. рублей и земельного — 210,1 млн. рублей.

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