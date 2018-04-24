«ФомЛайн» займется производством пенополиуретана и матрасов в Кузнецке Экономика

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор московской компании «ФомЛайн» Артур Согомонян подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в рамках реализации двух инвестиционных проектов на базе бывшего завода радиоприборов в Кузнецке.

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Один из них предполагает запуск предприятия по производству эластичного пенополиуретана для мебельной промышленности. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд. рублей.

Кроме того, планируется наладить выпуск мартасов. Объем вложений оценивается в 1 млрд. рублей.

«Начиная проект, мы не предполагали таких масштабов, но в процессе работы приняли решение разместить в Кузнецке два производства. Выпуская пенополиуретан, будем изготавливать из него матрасы», — пояснил Артур Согомонян.

Как сообщает пресс-служба облправительства, запуск производства пенополиуретана намечен на весну 2019 года, матрасов — на осень.