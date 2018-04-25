В Пензенской области увеличены бюджетные ассигнования дорожного фонда Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2018–2020 годы увеличены на 162,5 млн. рублей ежегодно. Соответствующие изменения внесены в бюджет региона в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания в среду, 25 апреля.

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Представляя законопроект, первый заместитель министра финансов Пензенской области Марина Забара сообщила, что это стало возможным благодаря увеличению доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда.

«Из них на дорожную деятельность в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензенской агломерации на 2018 год увеличиваются расходы на 62,5 млн. рублей», — уточнила она.

Замминистра добавила, что на приведение в надлежащее состояние автодорог и искусственных сооружений финансирование на текущий год будет увеличено на 34,8 млн. рублей, на 2019–2020 годы — на 130,8 млн. рублей ежегодно.

«На ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год дополнительно предлагается выделить 59,6 млн. рублей. На капитальный ремонт и ремонт проездов до сельских населенных пунктов на 2018 год предлагается увеличить [финансирование] на 8,5 млн. рублей», — сказала Марина Забара.

В итоге законопроект был поддержан большинством голосов: 29 присутствовавших на сессии депутатов высказались «за», один — «против».