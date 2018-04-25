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В пензенских бизнес-инкубаторах пустует почти четверть площадей

12:58 | 25.04.2018 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. 77% площадей 13 бизнес-инкубаторов, функционирующих в Пензенской области, занято резидентами по итогам 2017 года. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В пензенских бизнес-инкубаторах пустует почти четверть площадей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это практически на 7% больше уровня 2016 года», — сказал он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, в бизнес-инкубаторах работает 209 субъектов малого предпринимательства (СМП), создано более 1,5 тыс. рабочих мест, выручка от реализации товаров, работ и услуг по итогам прошлого года превысила 1 млрд. рублей, объем налоговых и страховых отчислений составил 130 млн. рублей.

Он напомнил, что также в Пензе был создан IT-парк, резидентами которого стали восемь компаний, создавшие свыше 100 рабочих мест.

«На территории Пензенской области действует два технопарка — это «Яблочков» и «Рамеев», в которых работают 54 резидента. В 2017 году они дополнительно создали 348 рабочих мест. Налоговые отчисления компаний-резидентов технопарков выросли за год в 2,3 раза, объем произведенной продукции — на 62% и составил 2,7 млрд. рублей против 1,7 млрд. рублей в 2016 году», — уточнил губернатор.

Иван Белозерцев отдельно остановился на работе центра прототипирования, который действует в технопарке «Рамеев».

«Мы провели организационные структурные изменения в конце 2016 года. Это позволило нам повысить эффективность и качество работы этого предприятия. Доходы центра за 2017 год составили 21 млн. рублей», — сказал он.

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