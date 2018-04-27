«Караван Сервис» оштрафован на 150 тыс. рублей за нарушения в ТЦ «Центральный» в Каменке Экономика

Пенза, 27 апреля 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей назначено ООО «Караван Сервис» как собственнику ТЦ «Центральный» в Каменке Пензенской области за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее в ходе проведенной проверки был выявлен ряд грубых нарушений. К примеру, в здании отсутствует автоматическая установка пожаротушения, а в некоторых помещениях нет пожарных извещателей. Кроме того, в торговом центре не соблюдается ширина основных эвакуационных проходов», — пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что с целью устранения нарушений в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания магазина, которое находится на рассмотрении.

«Обеспечительные меры в виде запрета деятельности по эксплуатации здания судом поддержаны не были», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в Пензенской области зарегистрировано одно общество с ограниченной ответственностью «Караван Сервис», которое находится в рабочем поселке Мокшан.

Генеральным директором компании числится Сергей Букин, учредителем — Дмитрий Лаврентьев.